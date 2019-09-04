Герасимов обсудил с Данфордом предотвращение инцидентов во время операций в Сирии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил в среду по телефону с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций против террористов. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что нанесенный США авиаудар 31 августа в провинции Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям. По словам представителей российского военного ведомства, предпринятые Соединенными Штатами шаги нарушили все достигнутые ранее договоренности, так как Вашингтон провел операцию, "не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях".

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркнули, что США поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб", а на ряде направлений сорвали его. МИД РФ подчеркнул, что действия США по Идлибу вызывают недоумение и обеспокоенность.