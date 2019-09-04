Мэр Сочи рассматривает несколько предложений по работе после ухода с поста главы города

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил в среду ТАСС, что рассматривает несколько предложений по трудоустройству по окончании срока его полномочий как главы города.

На прошлой неделе 58-летний Пахомов, возглавляющий город-курорт с 2009 года, заявил, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы города.

"У меня, честно сказать, есть несколько вариантов, несколько. Но я пока не определился", - ответил Пахомов на вопрос о том, где планирует продолжать трудовую деятельность по окончании срока полномочий на посту мэра Сочи.

Собеседник агентства не уточнил, останется ли он работать в Краснодарском крае или его новое место работы будет связано с переездом в другой регион. На вопрос о том, относятся ли рассматриваемые им вакансии к государственной службе, он ответил "по-разному".

Пахомов избирался на пост градоначальника Сочи дважды. При нем город принял Олимпийские игры в 2014 году, в 2018 году в Сочи прошли игры чемпионата мира по футболу. Срок полномочий Пахомова истекает 8 сентября 2019 года.

Прием заявок от кандидатов на пост мэра Сочи завершен, зарегистрированы 18 претендентов.