Общественные палаты направят почти 39 тыс. наблюдателей на выборы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ и общественные палаты регионов направят на предстоящие выборы почти 39 тыс. наблюдателей, причем подавляющее большинство будет работать именно от палат субъектов РФ. Об этом в среду на круглом столе в ТАСС сообщил заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов.

"Общее количество наблюдателей на сегодняшний день подготовлено свыше 38 тыс., почти 39 тыс. Сегодня уже последний день, когда мы можем подать направление в территориальные избирательные комиссии по наблюдателям. Направлено уже почти 38 тыс.", - сказал Точенов. Он уточнил, что от общего количества "35 тыс. направили региональные общественные палаты и 3 тыс. - федеральная общественная палата".

Замсекретаря уточнил, что ОП РФ привлекает больше наблюдателей на выборах президента и депутатов Госдумы, а сейчас палата привлекла наблюдателей там, где посчитала "возможным и нужным". Все наблюдатели являются волонтерами, это члены общественных организаций или просто граждане. Точенов при этом подчеркнул, что общественные палаты регионов - самостоятельные органы, они не входят в подчинение ОП РФ.

Другие наблюдатели

Руководитель исполнительного комитета общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова в свою очередь сообщила, что организация уже подготовила "порядка 11 тыс. общественных наблюдателей, которые прошли специальное обучение".

"В 16 регионах развернута работа региональных ситуационных центров, - добавила она. - Федеральный ситуационный центр корпуса будет развернут в Москве, куда будет стекаться вся информация с избирательных участков из всех регионов страны, где будут работать наши общественные наблюдатели и экспертное сообщество". 8 сентября ситуационный центр будет регулярно публиковать сводки о ходе голосования в стране.

"Ассоциация "Гражданский контроль" в сотрудничестве с ОП РФ, корпусом "За чистые выборы" и местными НКО ведет мониторинг избирательной кампании", - сказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации Александр Брод. "В нашем активе - 120 региональных экспертов, это ведущие политологи, социологи, лидеры общественного мнения", - добавил он. По словам Брода, в каждом регионе, где проходят выборы, ведутся опросы населения с целью выявления отношения к избирательному процессу.

Он сказал, что эксперты изучали вопрос регистрации кандидатов. "Мы всегда ориентировали наших коллег, экспертов выявлять, выяснять причины отказов. Поскольку - мы это видели и на примере Москвы - зачастую незарегистрированные кандидаты отказываются признавать слабость своих документов, липовые подписи и часто прибегают к политизированными заявлениям, либо, как это было в Москве, Петербурге, к несогласованным акциям", - сказал он. По информации Брода, на день голосования в РФ прибудут эксперты из Германии и Франции, которые планируют посещать участковые избирательные участки.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).