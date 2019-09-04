Рабочие, служащие и пенсионеры вошли в число кандидатов в депутаты в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Служащие, рабочие, пенсионеры, предприниматели и домохозяйки рассчитывают стать муниципальными депутатами в Ленобласти. Среди зарегистрированных кандидатов в депутаты органов местного самоуправления региона 47% составляют служащие, 9% - рабочие, 6% - пенсионеры, действующие депутаты составляют только четверть кандидатов, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС председатель областной избирательной комиссии Михаил Лебединский.

"По социальной принадлежности: служащие [составляют] 47%, рабочие - 9,38%, пенсионеры - 6,15%, частные предприниматели - 5,26%, временно неработающие - 5%, домохозяйки, учащиеся, студенты, слушатели, лица свободных творческих профессий - меньше, чем по проценту. Из более 4 тыс. зарегистрированных кандидатов 1083 [кандидата] - это действующие депутаты. Получается, каждый четвертый кандидат - это действующий депутат", - сказал Лебединский.

На выборы зарегистрирован 4301 кандидат. Участие в выборах примут представители девяти партий, это "Единая Россия" (2007 кандидатов), КПРФ (608), ЛДПР (364), "Справедливая Россия" (298), "Родина" (11), "Коммунисты России" (шесть), партия "Роста" (пять), "Социальная защита" (пять), "Пенсионеры за социальную справедливость" (четыре), а также самовыдвиженцы (998). Среди зарегистрированных кандидатов 37,7% - это женщины, 62,3% - мужчины, кандидаты с высшим образованием составляют около 63% от общего числа, среднее профессиональное образование у почти 23% кандидатов, среднее общее образование - у 14% кандидатов в депутаты.

В выборах 8 сентября в Ленинградской области смогут принять участие более 1,25 млн избирателей, 17 300 человек - это 18-летние избиратели, которые смогут впервые принять участие в выборах. "Для впервые голосующих были закуплены подарки, что предусмотрено законом, это шоколадки, флеш-карты, блокноты, ручки", - сообщил Лебединский.

Средства видеонаблюдения будут использоваться на 90% избирательных участках: это 878 из 931 участка, использовать видеонаблюдение не будут на территориях лечебных учреждений и воинских частей.

Выборы в органы местного самоуправления Ленинградской области пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирателям предстоит избрать депутатов представительных органов - советов депутатов - 177 муниципальных образований. Будут замещаться 2062 мандата.