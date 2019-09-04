Лавров: международные отношения сегодня можно охарактеризовать фразой "со дна постучали"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Неустойчивость в международных отношениях в последнее время еще больше усугубилась. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью МИЦ "Известия", фрагмент которого опубликован на сайте издания в среду.

"На этот счет есть много высказываний - относительно дна, которое было достигнуто, и "со дна постучали". Я бы сказал, что международные отношения продолжают стабильно осложняться. Это процесс, который пока не удается остановить", - сказал он, отвечая на просьбу дать оценку текущему положению дел в мировой политике.

Министр обратил внимание на то, что США вместе с ближайшими союзниками ведут политику, нацеленную на подрыв сложившейся после Второй мировой войны международно-правовой системы. "Это включает договоренности, созданные за последние десятилетия в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями. В начале 2000-х годов был разорван в одностороннем порядке Договор об ограничении систем противоракетной обороны, теперь разрушен Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, нет никакой ясности о перспективах продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В целом международно-правовые структуры, которые были созданы после Второй мировой войны и развивались на основе универсальных договоренностей, сейчас подвергаются тяжелейшим испытаниям", - пояснил Лавров.

Глава МИД России также отметил, что в попытках заменить устоявшиеся нормы международного права неким "порядком, основанном на правилах", Запад каждый раз изобретает новые правила в зависимости от своих сиюминутных нужд и интересов, а затем навязывают их остальным странам.

Лавров также отметил, что интерес к формату "двадцатки" отражает признание Западом реалий полицентричного мира и то, что западные страны вынуждены признавать новую реальность.

"Группа двадцати" отражает признание реалий полицентричного мира. Именно с этими реалиями пытается бороться Запад, стараясь сохранить свое доминирование, которым он пользовался последние лет 500, "заказывая музыку" во всех международных делах, - сказал министр. - Сам факт того, что Запад заинтересован в деятельности "Группы двадцати", показывает, что он вынужден признавать эту новую реальность".

Глава российского внешнеполитического ведомства указал на стабилизирующее влияние "двадцатки", где представлены все ключевые регионы мира, центры экономического и финансового влияния.