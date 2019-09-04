В Ингушетии на участие в кадровом конкурсе заявки подали более 2 тыс. человек

МАГАС, 4 сентября. /ТАСС/. Заявки на участие в республиканском кадровом конкурсе подали более 2 тыс. человек, сообщила в среду пресс-служба администрации главы республики.

"Республиканский кадровый проект "Ингушетия. Курс на обновление", стартовавший в регионе 30 августа, вызвал высокий интерес жителей региона. В течение трех дней с момента начала конкурса зарегистрировалось более 2 тыс. участников. Свыше 10% зарегистрированных уже завершили выполнение первой оценочной методики, которая заключается в подготовке ответов для большой биографической анкеты", - сказали в пресс-службе.

Заочный этап конкурса завершается 29 сентября, после чего в течение недели будут подводиться предварительные итоги. Участники, показавшие наилучшие результаты, получат приглашения на очный этап. "На каждой стадии проекта объективность и беспристрастность оценочных процедур будет контролировать наблюдательный совет, состоящий из 9 независимых экспертов. Состав совета утвержден указом врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова", - добавили администрации.

Ожидается, что по итогам проекта будут отобраны кандидаты для назначения на руководящие должности, в том числе вице-премьера, министров, заместителей министров, руководителей структурных подразделений органов власти республики.