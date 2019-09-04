Грызлов: созданы все условия для разрешения кризиса в Донбассе на основе "Минска-2"

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. В контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины считают, что в настоящее время созданы все условия для разрешения кризиса в Донбассе на основе минских соглашений. Об этом заявил по итогам очередной встречи в Минске полпред РФ в группе Борис Грызлов.

"Сегодня состоялась первая встреча контактной группы после начала работы нового созыва Верховной рады и утверждения нового правительства Украины, - заметил он. - Участники заседания считают, что теперь созданы все условия для последовательного политического урегулирования внутриукраинского кризиса в Донбассе на основе минских договоренностей".

Грызлов также отметил, что недавняя встреча представителей лидеров "нормандской четверки" в Берлине актуализировала приоритеты работы контактной группы.

"Это, в том числе, введение в действие закона об особом статусе в полном объеме, придание особому статусу бессрочного характера на основе "формулы Штайнмайера", закрепление особого статуса в конституции Украины, а также дальнейшее разведение сил на линии соприкосновения", - уточнил российский полпред.

Разведение сил в Петровском и Золотом

Борис Грызлов также сообщил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины обсудила порядок разведения сил в Петровском и Золотом.

"Сегодня мы обсудили разведение сил и средств в Петровском и Золотом. Контактная группа поручила подгруппе по безопасности подготовить порядок разведения сил и средств на участках Петровское и Золотое, включающий в себя график разведения, а также дополнение к заключенному раннее соглашению о разведении сил и средств", - сказал он.

По словам полпреда, дополнение к соглашению необходимо для того, чтобы обеспечить выполнение решения о разведении сил и средств и исключить возможность возвращения сторон конфликта на прежние позиции.

"В качестве положительного результата надо отметить взаимодействие между представителями Киева и Донбасса по вопросам разминирования территории и восстановлению моста в Станице Луганской", - добавил Грызлов.

Действия Киева

Полпред РФ добавил, что перемирие в Донбассе в целом соблюдается, но Киев до сих пор не принял меры для полного соблюдения прекращения огня.

"По оценкам ОБСЕ, бессрочное перемирие, начатое 21 июля, продолжает в целом соблюдаться. Прошедшие полтора месяца стали самыми спокойными в Донбассе за пять лет. Однако в конце августа был зафиксирован рост числа нарушений режима прекращения огня. По-прежнему не снята угроза "размывания" режима прекращения огня", - сказал он.

Грызлов отметил, что со стороны Украины предпринято недостаточно мер в вопросе прекращения огня. "Несмотря на заявления Киева, с его стороны пока не принято достаточных мер по соблюдению своих обязательств о прекращении огня. Такие меры особенно необходимы в связи с началом учебного года. Напомню, что в течение лета, в том числе после заключения перемирия, имели место обстрелы школьных зданий в Донбассе со стороны ВСУ. Повторение таких обстрелов должно быть категорически исключено", - добавил российской полпред.

Он также отметил, что по словам наблюдателей, республики Донбасса упростили пересечение линии разграничения и решили ряд вопросов по инфраструктуре. "По оценкам наблюдателей, Донецк и Луганск существенно упростили для граждан пересечение линии соприкосновения в Донбассе; недавно возобновил работу вокзал в Донецке. Это знаковые события, и мы приветствуем усилия Донецка и Луганска по восстановлению инфраструктуры и решению социально-экономических вопросов", - сказал Грызлов.