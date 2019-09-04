Песков охарактеризовал ситуацию с поставками систем С-400 в Индию как благоприятную

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил интерес индийских партнеров к обсуждению темы военно-технического сотрудничества (ВТС) между странами и назвал благоприятной ситуацию с поставками российских систем С-400 в Индию. Соответствующим мнением он поделился в эфире программы "Вечерние новости" на Первом канале в среду.

"Обсуждалась и такая чувствительная, но очень важная тема нашего взаимодействия - это элементы <...> ВТС. Интерес со стороны наших индийских партнеров большой. И обсуждение этой темы, я имею в виду тему ВТС, потом было продолжено и в ходе переговоров между российской и индийской делегациями", - сказал он.

"Благоприятная, - ответил он на вопрос о состоянии ситуации с поставками С-400. - Да, безусловно, это затрагивалось, и здесь все развивается позитивно".

Ранее Россия и Индия решили вопрос с выплатой индийской стороной аванса по контракту на зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Как сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), контракт на них будет выполняться в соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными документами.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 в 2015 году. Контракт на поставку стоимостью $5,43 млрд был подписан в 2018 году. Это вызвало недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler, "ворчун") - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Разрабатывалась в НПО "Алмаз" с середины 1980-х годов, генеральный конструктор - Александр Леманский. Россия подписала контракты на поставку этих систем также с Китаем (первый заказчик) и Турцией.