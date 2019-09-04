Лавров: Бразилия и Индия имеют полное право на улучшение своей позиции в СБ ООН

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает недопредставленность развивающихся регионов мира "главной проблемой" нынешнего состава Совета Безопасности ООН. По его словам, Бразилия и Индия имеют полное право на улучшение своего представительства в нем, отмечается в среду на сайте МИД РФ.

"Главной проблемой нынешнего состава Совета Безопасности является недопредставленность развивающихся регионов мира: Азии, Африки, Латинской Америки. Поэтому ключевым элементом нашей позиции является необходимость пополнить Совет Безопасности, прежде всего за счет кандидатов от этих трех регионов развивающегося мира. От Азии есть давно кандидатура Индии, от Латинской Америки - кандидатура Бразилии. Мы считаем, что обе эти страны имеют полное право претендовать на улучшение своего представительства в ООН, в том числе и в Совете Безопасности", - сказал Лавров в интервью МИЦ "Известия", фрагмент которого опубликован на сайте ведомства.

На данный момент Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов (России, США, Великобритании, Франции и Китая) и десяти непостоянных, избираемых на двухлетний период. В дискуссии о расширении СБ, которая продолжается уже больше 10 лет, большинство участников согласны с необходимостью расширения Совбеза. Расхождения касаются того, должно ли быть расширено число постоянных членов и какие именно страны должны быть представлены в этом органе. В частности, члены "группы четырех" - Бразилия, Индия, Япония и Германия - ввиду своего экономического и политического влияния претендуют на постоянное членство в Совете Безопасности.

Представитель российского постпредства при ООН Алексей Богуславский ранее заявлял, что Москва согласна с необходимостью придания Совбезу более представительного характера, при этом его оптимальный численный состав, по словам Богуславского, - "чуть более двадцати" членов.