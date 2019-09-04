ЦИК РФ: идею законодательно закрепить проведение праймериз всеми партиями нужно обсуждать

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина считает, что инициатива о законодательном закреплении проведения всеми политическими партиями предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов на выборы разных уровней требует обсуждения.

"Эта тема уже обсуждалась, но Центральной избирательной комиссией коллегиально - еще точно нет. Любая законодательная инициатива требует обсуждения, рассмотрения. Праймериз - это способ выдвижения, он может быть предусмотрен законодателем, и мы как комиссия будем исполнять это требование законодательства", - сказала Гришина ТАСС в среду.

По ее словам, в случае закрепления этого положения ЦИК будет учитывать новые правила проведения праймериз для решения вопросов законности выдвижения кандидатов. "Все будет зависеть от того, какие будут требования к этому предварительному голосованию. Учитывая, что детали неизвестны, мы полагаем, что инициатива должна отвечать принципам однозначности, прозрачности процедур", - добавила секретарь ЦИК.

Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Виктор Селиверстов в среду предложил законодательно закрепить проведение всеми партиями праймериз по отбору кандидатов на выборы разных уровней. По его словам, это "позволит поставить всех кандидатов и партии в равные условия и сделать систему отбора еще более открытой для всех". Селиверстов напомнил, что на данный момент "Единая Россия" - единственная партия в РФ, которая проводит предварительное голосование для выдвижения кандидатов на выборные должности, участие в котором может принять любой гражданин, обладающий пассивным избирательным правом на основных выборах.

Инициативы внедрить практику проведения праймериз и другими российскими партиями высказывались неоднократно. Например, в августе 2011 года президент РФ Владимир Путин предложил парламентским партиям подумать над внедрением практики праймериз для всех партий в РФ. Оппозиция в лице КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" негативно восприняла эту инициативу, в то время как "Единая Россия" выразила готовность ее обсудить и не исключила законодательного закрепления такой нормы.