Лавров: Россия и США не могут позволить себе такую роскошь, как потеря Договора СНВ-3

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Сохранение Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является необходимым условием для продолжения переговоров по обеспечению стратегической безопасности. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью МИЦ "Известия".

"Наша позиция заключается в том, что прежде чем мы нащупаем пути развития диалога о поддержании стратегической стабильности уже в новых условиях, мы не имеем права и не можем позволить себе роскошь потерять Договор о СНВ-3", - сказал он.

Также министр отметил, что США предлагают подключить к переговорному процессу по СНВ-3 Китай, при этом не упоминая своих союзников из числа ядерных держав. "КНР официально уже не раз обозначила свою позицию на этот счет, что они не намерены этого делать. Ссылаются на несопоставимый масштаб ядерных потенциалов России, США и КНР. Но при этом, кстати сказать, США, продолжая упоминать Китай как вероятного участника будущих переговоров, которые могут спасти договор о СНВ, не упоминают своих союзников, тоже ядерные державы - Великобританию и Францию", - сказал он.

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Договор остается в силе до 2021 года, затем он может быть продлен на пять лет. 31 июля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что договор вряд ли будет продлен, однако, по его словам, вашингтонская администрация пока не приняла никаких решений по этому поводу.