Замглавы МИД РФ обсудил с послом Кувейта ситуацию в Персидском заливе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Кувейта в Москве Абдель Азиз Ахмед Сауд аль-Адвани обсудили на встрече в среду развитие двусторонних отношений и ситуацию в регионе Персидского залива. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, а также ключевые темы ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива", - сообщили в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, встреча состоялась по просьбе кувейтского дипломата.