Заявления для голосования на цифровых избирательных участках подали 143 жителя Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Избиратели Ставропольского края подали 143 заявления для голосования на цифровых избирательных участках в Москве во время выборов губернатора региона. Об этом сообщил в среду председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.

"143 заявления были поданы для голосования на цифровых избирательных участках, отрадно сказать, что Ставропольский край в лидерах [по стране] по количеству поданных заявлений на цифровые избирательные участки", - сказал он во время семинара - совещания по подготовке к выборам.

По данным краевого избиркома, также жители региона пользуются возможностями системы "Мобильный избиратель". "Около 10 тыс. заявлений подано о голосовании вне места жительства и включении в списки избирателей по месту пребывания, где избиратель будет находиться в день голосования", - отметил Демьянов.

8 сентября в Москве откроют 30 цифровых избирательных участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, в которых пройдут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, отмечали в ЦИК.

На Ставрополье 8 сентября пройдут выборы губернатора края, полномочия действующего главы региона Владимира Владимирова, избранного на этот пост в 2014 году, истекают в этом году. По данным избиркома, в день выборов в регионе будут работать 36 территориальных избирательных комиссий, 1259 постоянных участковых избирательных комиссий, а также 24 участковые избирательные комиссии в местах временного пребывания граждан.

Общественные наблюдатели

Избирательные участки Ставропольского края примут около 2,5 тыс. общественных наблюдателей в день выборов губернатора 8 сентября.

"Впервые на выборах губернатора Ставропольского края будут работать общественные наблюдатели, большая работа проведена с Общественной палатой края, совместными усилиями обучено более 2,5 тыс. человек", - сказал Евгений Демьянов во время семинара - совещания по подготовке к выборам.

Обучение наблюдателей проходило в течение нескольких месяцев. "Нам очень важно, чтобы эта категория наблюдателей, как мы говорим, не аффилированных наблюдателей, знала и понимала порядок подведения итогов подсчета голосов и то, каким образом будут осуществляться все избирательные действия при подведении итогов голосования", - отметил Демьянов.

Ранее на круглом столе в ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Александр Точенов сообщил, что ОП РФ и общественные палаты регионов направят на предстоящие выборы почти 39 тыс. наблюдателей. Все наблюдатели являются волонтерами, это члены общественных организаций или просто граждане.

На Ставрополье 8 сентября пройдут выборы губернатора края, полномочия действующего главы региона Владимира Владимирова, избранного на этот пост в 2014 году, истекают в этом году. По данным избиркома, в день выборов в регионе будут работать 36 территориальных избирательных комиссий, 1259 постоянных участковых избирательных комиссий, а также 24 участковые избирательные комиссии в местах временного пребывания граждан.