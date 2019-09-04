Глава СПЧ Федотов досрочно проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов досрочно проголосовал на выборах в Московскую городскую думу. Об этом в среду сообщается на сайте СПЧ.

"Я уже забыл, когда последний раз голосовал в единый день голосования по своему домашнему адресу. Все последние годы мне приходится участвовать в мониторинговой рабочей группе, которая занимается выборами. И в день голосования я, как правило, оказываюсь далеко от дома, поэтому всегда голосую досрочно, как и в этот раз. Полагаю, что многие мои коллеги по СПЧ, которые тоже в единый день голосования будут вдали от своего дома, тоже проголосуют досрочно", - отметил Федотов.

Выборы в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них 18 кандидатов от партий и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.