Лавров: работа ВТО подвергается серьезным испытаниям из-за навязывания новых правил

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Деятельность Всемирной торговой организации (ВТО) в настоящее время подвергается серьезным испытаниям из-за несоблюдения установленных принципов работы этой структуры и навязывания новых правил. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью МИЦ "Известия".

"Всемирная торговая организация (ВТО), которую вы упомянули, тоже подвергается сейчас серьезным испытаниям, отражающим все те же попытки навязать вместо универсально согласованных норм некие правила. Это включает в себя и нелегитимные санкции, которые противоречат обязательствам по ВТО", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, добавив, что "санкции, которые объявили против России США, Европа, Япония, другие западные страны, не вписываются в принципы ВТО".

Лавров подчеркнул, что торговые войны и постоянное обоюдное повышение тарифов являются цепной реакцией, которая тревожит не только непосредственных участников этого противостояния, но и весь остальной мир. "Потому что мировая экономика страдает от того, как происходит эта война в сфере торговли между крупнейшими экономиками - США и КНР", - сказал министр.

В связи с этим Лавров указал на необходимость возвращения к принципам, на которых была создана эта организация и которые были предметом многолетних переговоров об условиях присоединения каждой страны к ВТО. Глава российского дипведомства также призвал уважать эти принципы.

Лавров напомнил, что у ВТО есть механизм разрешения споров и выразил надежду на урегулирование ситуации, поскольку Соединенные Штаты не отказываются обращаться к этому средству решения спорных ситуаций. "По крайней мере, определенную надежду дает то, что США, лидируя в усилиях по развязыванию торговых войн, навязыванию партнерам выгодных для самих США решений, не отвергают необходимость обращаться к этому механизму по разрешению споров, - сказал глава МИД РФ, - Но борьба на переговорных площадках предстоит очень непростая".