Лавров: главную ответственность за стратегическую стабильность в мире несут Россия и США

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты больше других стран отвечают за глобальную безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью МИЦ "Известия".

Глава МИД РФ подчеркнул, что после выхода США из договоров по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей дальности озабоченность вызывает и будущее Договора по сокрушенно стратегических наступательных вооружений (СНВ), именно его следует обсуждать в контексте стратегической безопасности. Однако позиция американцев, по его словам, в этом вопросе "не очень внятная", хотя Россия не раз предлагала начать диалог по его продлению на пятилетний срок, как это предусмотрено документом.

"То они говорят, что продление этого договора маловероятно, то заявляют, что это невозможно сделать, учитывая новые вооружения, прежде всего гиперзвуковые, о которых президент России Владимир Путин объявил в прошлогоднем послании Федеральному Собранию. Хотя те, кто знают текст этого договора, понимают, что он не охватывает эти вооружения. Если США заинтересованы, чтобы обсуждать выходящие за рамки договора аспекты стратегической стабильности и контроля над вооружениями, то им надо было бы давно согласиться на приглашения, которые мы многократно направляли, возобновить на постоянной и регулярной основе диалог по стратегической стабильности во всех ее аспектах - наступательных и оборонительных", - сказал он.

"Это очень важный баланс, который отражен в Договоре об СНВ, и который был подвергнут очень серьезному риску после выхода США из договора о противоракетной обороне. Иными словами, можно обсуждать что угодно, на то он и диалог по стратегической стабильности, что в ходе него можно поднимать любые вопросы, представляющие собой угрозу этой самой стратегической стабильности, за состояние которой в мире главную ответственность несут прежде всего США и Российская Федерация", - добавил министр.

СНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.