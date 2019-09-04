Лавров: США не дали внятного ответа на предложение РФ о диалоге по кибербезопасности

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Москва до сих пор не получила от Вашингтона внятной реакции на предложение о создании диалога по кибербезопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью МИЦ "Известия"

По его словам, Россия готова "возобновлять отношения" с Соединенными Штатами в тех форматах, в которых это комфортно делать на данном этапе американцам. "Худо-бедно каким-то способом возобновляется контртеррористический диалог, - отметил российский министр. - Мы давным-давно предлагаем американцам создать диалог по кибербезопасности, учитывая, что в этой сфере количество небылиц нагромождается абсолютно беспрецедентно. Но пока внятной реакции нет".

"По стратегической стабильности - а это, наверное, важнейшая тема - кроме достаточно эпизодических, нерегулярных контактов, устойчивого диалога не налажено. Это сейчас самое главное", - подчеркнул глава МИД РФ.

Вместе с тем Лавров дал высокую оценку гуманитарным контактам между РФ и США, обратив внимание на ежегодный международный форум "Диалог Форт-Росс", который "призван укреплять память о нашей совместной истории, когда русские переселенцы поднимали ту часть современных Соединенных Штатов".