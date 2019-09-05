Посольство РФ назвало ложью заявления о нежелании давать визы консульским сотрудникам США

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Информация диппредставительства США в Москве о нежелании российской стороны выдавать визы новым консульским сотрудникам вызывает недоумение. Об этом заявили в среду ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне.

"Появившаяся на сайте американского посольства в Москве информация о нашем "нежелании" выдавать визы вновь назначаемым консульским сотрудникам дипмиссии США вызывает недоумение. Это ложь, - подчеркнули в пресс-службе. - Мы не ожидали такой дезинформации от американских коллег, работающих в Москве и прекрасно знающих истинное положение дел. Госдепартамент США по-прежнему настаивает на практике персональных увязок и разменов в отношении всех дипломатических сотрудников, включая консульских".

В посольстве напомнили, что именно Вашингтоном была развязана "визовая война", серьезно осложняющая возвращение работы диппредставительств в стабильное русло. "Госдепартамент США по-прежнему настаивает на практике персональных "увязок" и "разменов" в отношении всех дипломатических сотрудников, включая консульских, - обратили внимание в пресс-службе. - Со своей стороны, и это также хорошо известно в американском посольстве в Москве, стараемся реализовать предлагаемые нам "схемы по размену" консульских работников в приоритетном порядке".

Российская сторона выступает "за скорейшую и полную нормализацию нашего взаимодействия на визовом направлении". "Готовы продвигаться в этом вопросе настолько, насколько к этому готовы американцы. Выражаем надежду на то, что наши предложения будут услышаны в Вашингтоне", - заявили в диппредставительстве.

Посольство США в РФ, объявив в среду об открытии новых пунктов собеседования для получения деловых и туристических виз до середины января 2020 года, обвинило российскую сторону в нежелании "выдавать визы новым консульским сотрудникам дипмиссии США в РФ, получившим назначение на работу в Россию".