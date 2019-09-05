Захарова: мероприятия к 80-летию Второй мировой в Польше обернулись колоссальным фейком

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Прошедшие в Польше мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны стали колоссальным информационным фейком, подготовленным в недрах НАТО. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "СМИ как мягкая сила мировой экономики".

Польша отметила 80-ю годовщину начала Второй мировой войны с ФРГ и США, но без России

"Пару дней назад мы видели переходящий какие-либо рамки дозволенного колоссальный информационный фейк с мероприятий в Варшаве, которые были заявлены как посвященные началу Второй мировой войны, а вылились в классическую кампанию по переписыванию истории и по дезинформации, - сказала она. - И СМИ в общем контексте ничего не смогли с этим сделать. Хотя робкие попытки задать вопрос, что же мы наблюдаем, были, конечно, но они потонули в общем крике и шуме того, что там происходило".

"Это была классическая кампания по заданным стандартам - заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам", - добавила она.

В этом году главные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, прошли 1 сентября в Варшаве. Польша направила приглашения странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). Россия приглашения не получила. При этом власти Польши использовали это мероприятие, чтобы подвергнуть критике действия СССР накануне войны и современную политику России.