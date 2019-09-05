Моргулов: Россия обсуждает в том числе с США план действий по корейскому урегулированию

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия обсуждает со всеми заинтересованными партнерами, включая США, совместный план действий на основе российско-китайской дорожной карты по урегулированию на Корейском полуострове. Об этом заявил ТАСС в четверг замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В плане подробно предлагаются различные меры, которые направлены на реализацию этой самой дорожной карты. Мы сейчас это обсуждаем, пока он не согласован окончательно с партнерами", - сказал он.

"Я был в Северной Корее в августе, этот план мы обсуждали. Здесь во Владивостоке я встречался с южнокорейским представителем Ли Ду Хуном, мы с ним тоже об этом плане говорили. Мы его обсуждаем с американцами, естественно, с китайскими партнерами", - рассказал Моргулов.

Совместный план подготовлен на основе дорожной карты РФ и КНР от 2017 года. Дорожная карта предусматривает приостановку ракетно-ядерной деятельности КНДР в обмен на сокращение масштаба военных учений Южной Кореи и США. План 2017 года подразумевает двусторонний диалог Пхеньяна и Вашингтона, а затем полномасштабные консультации с участием всех заинтересованных сторон.