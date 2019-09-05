В "Единой России" поддержали регламентацию праймериз

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов заявил, что считает целесообразным законодательно регламентировать проведение партиями предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения на выборах. При этом сама процедура праймериз должна сохранить добровольный характер, отметил он.

"Должны быть определенные правила проведения [праймериз], условия, место, - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Потому что предоставление места, урн для голосования, привлечение членов избирательных комиссий, представляющих ту или иную партию, конечно, должно быть рамочно проговорено в законодательном обеспечении".

При этом Неверов подчеркнул, что "проведение предварительного голосования - это право, но не обязанность политических партий". "Естественно, каждая партия вправе выбрать, - добавил он. - Другой вопрос, что если вы проводите предварительное голосование, то вам предоставляются участки для проведения голосования, оборудование. Правила, как это проходит внутри каждой партии, определяет сама партия".

Законодательно закрепить проведение всеми партиями предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов на выборы разных уровней в среду предложил в среду замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Виктор Селиверстов.