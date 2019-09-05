Ушаков подтвердил, что визит Нетаньяху в Сочи планируется в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Сочи может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Идет речь о рабочем визите премьер-министра Израиля, но судя по всему этот визит будет не в Москву. Скорее всего, в Сочи", - сказал он.

Ушаков не назвал конкретной даты, но подтвердил, что визит ожидается в "достаточно близкой перспективе".

Ранее газета The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства сообщила, что Нетаньяху в скором времени посетит Россию с визитом, в ходе которого он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Точные даты поездки издание не привело.

Нетаньяху ранее сообщил о том, что представители Израиля, России и Соединенных Штатов проводят консультации для организации и проведения новой встречи между главами структур национальной безопасности трех государств.