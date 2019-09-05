Путин и Абэ договорились углубленно обсудить двусторонние вопросы на саммите АТЭС в Чили

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились провести углубленное обсуждение двусторонних вопросов на саммите АТЭС в Чили в ноябре. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос, был ли на переговорах Путина и Абэ в четверг достигнут результат по островной тематике, Ушаков заметил: "Все примерно, я бы сказал, в том же состоянии".

"Но условлено, что те форматы, которые работают, будут продолжать работать, - сообщил он. - И очень важно, что условлено, что президент и премьер-министр проведут углубленный обмен мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества на саммите АТЭС в Чили в ноябре текущего года".

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Японская сторона зачастую выражает протесты в связи с деятельностью РФ на южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.