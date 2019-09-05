Путин заявил, что Дальний Восток должен оставаться безопасным и стабильным регионом

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы Дальний Восток оставался безопасным и стабильным регионом. Об этом заявил, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, президент РФ Владимир Путин.

"Мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового, да и просто человеческого общения, - сказал Путин. - Конечно, мы понимаем, что такой результат вряд ли был бы возможен без укрепления атмосферы доверия и конструктивного сотрудничества в АТР в целом, заинтересованы в том, чтобы эти позитивные тенденции получили развитие, чтобы наш общий регион был безопасным и стабильным".

"Социальный рывок"

Достижения в экономике Дальнего Востока нужно конвертировать в "социальный рывок", заявил Путин.

"Вчера [на заседании президиума Госсовета] мы с участием руководителей дальневосточных регионов обсуждали задачи нового этапа развития Дальнего Востока. Его смысл в том, чтобы превратить, конвертировать экономические достижения региона последних лет в социальный рывок, в принципиально более высокое качество жизни людей", - сказал он.

Опережающий рост

Президент отметил, что условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста сформированы, в этом регионе и дальше будут запускаться крупные проекты и стройки.

"За прошедшие полтора десятилетия нам уже удалось сформировать условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста, и это не пустые слова", - сказал глава государства. Он отметил, что власти намерены "наращивать усилия" и ставить перед собой новые задачи, стремиться добиться большего.

"Да, конечно мы отдаем себе отчет в том, что еще многое предстоит сделать. Но и сделано все-таки немало, а затем, отталкиваясь от того, что уже сделано и достигнуто, будем запускать в регионе и дальше крупные инфраструктурные, транспортные, индустриальные проекты и стройки", - подчеркнул президент РФ.

Инвестиции

Инвестиции в экономику Дальнего Востока за пять лет благодаря мерам поддержки составили 612 млрд рублей, заявил президент РФ.

"В целом, благодаря предложенным мерам поддержки, начиная с 2015 года инвесторами вложено в экономику региона 612 млрд рублей, введено в строй 242 новых производства, создано более 39 тыс. рабочих мест", - сказал Путин.

Он отметил, что рост промышленного производства на Дальнем Востоке за последние пять лет составил 23%, что почти в три раза выше среднего показателя по стране.

Создание медицинского кластера

Путин предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер, который позволит открывать в регионе филиалы иностранных клиник.

"Можно создать в Дальневосточном федеральном округе медицинский кластер с особым порядком регулирования, что позволило бы без избыточных формальностей открывать подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать лучших зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, уже доказавшие свою эффективность за рубежом", - заявил глава государства. Он подчеркнул: "Разумеется, этот кластер должен функционировать в рамках российской юрисдикции, все нюансы должны быть тщательно проработаны заинтересованными ведомствами правительства и, прежде всего, Министерством здравоохранения РФ".

Образование и культура

Путин считает необходимым создать на Дальнем Востоке культурно-образовательный и музейный комплекс.

"Важным шагом к укреплению общего образовательного, просветительского и гуманитарного пространства страны должен стать новый культурно-образовательный и музейный комплекс на Дальнем Востоке - здесь, во Владивостоке", - заявил глава государства.