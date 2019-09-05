Наблюдатели не зафиксировали нарушений на досрочном голосовании на выборах думы в Пензе

ПЕНЗА, 5 сентября. /ТАСС/. Корпус наблюдателей "За чистые выборы" не обнаружил нарушений в ходе досрочного голосования на выборах депутатов городской думы Пензы. Об этом сообщил ТАСС региональный координатор корпуса Андрей Глухов.

После начала досрочного голосования в пензенских группах в соцсети "ВКонтакте", а также в ряде СМИ появилась информация о нарушениях, допущенных в ходе процесса, в частности о применении административного ресурса.

"Нововведением в этом году стало наблюдение на досрочном голосовании. На данный момент нарушений не выявлено", - отметил Глухов.

По его словам, на выборах депутатов гордумы будут работать более 70 наблюдателей, которые прошли соответствующее обучение.

Председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков пояснил ТАСС, что от кандидатов в депутаты поступали обращения в избирком по поводу возможных нарушений в ходе досрочного голосования, но они не нашли своего подтверждения. "Пять лет назад на досрочном голосовании на выборах в депутаты гордумы проголосовали 16,6 тыс. человек - это 4,6% от общего числа избирателей. По этому году цифры пока сопоставимые", - отметил собеседник.

В Пензе выборы депутатов впервые проводятся по смешанной системе, замещаются 35 мандатов. Из них 10 - по партийным спискам и 25 по одномандатным избирательным округам. По данным избиркома, в Пензе был выдвинут 171 кандидат, 147 из них зарегистрированы.