МИД РФ: операция ВКС в Сирии вскрыла передачу террористам вооружений от внешних спонсоров

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Операция российских воздушно-космических сил в Сирии вскрыла факты передачи оружия и военной техники террористам от их иностранных спонсоров через подставные компании. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, открывая вторую международную конференцию "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

"Нескончаемый поток оружия на колоссальные суммы попадает в руки террористов от их спонсоров, - отметил Сыромолотов. - Контртеррористическая операция российских ВКС в Сирии вскрыла многочисленные случаи снабжения террористов различными образцами военной техники, которые поставлялись подставными компаниями через третьи страны".

Замминистра добавил, что в ходе боевых действий в Сирии и Ираке экстремисты неоднократно применяли беспилотные летательные аппараты. "Архитектура дронов не является кустарной, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Эксперты отмечают, что при их сборке применяются наработки западных специалистов".

О нелегальных поставках оружия террористам

"Россия неоднократно привлекала внимание к этой проблеме (нелегальные поставки оружия террористам - прим. ТАСС) на различных международных площадках. Главным препятствием на пути сплочения мирового сообщества вокруг общей задачи - нанести сокрушительный удар по террористическому узлу - остаются неизжитые конъюнктурные подходы и порождаемые ими двойные стандарты, а также стремление отдельных стран использовать террористические формирования для решения политических и геополитических задач", - сказал Сыромолотов.

"Призывы перекрыть источники и каналы финансирования этих группировок звучат регулярно, однако замалчивается тот факт, что нескончаемый поток оружия на колоссальные суммы попадает в руки террористов от их внешних спонсоров", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.