В МИД РФ заявили о необходимости диалога с НАТО по утилизации устаревшего вооружения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия должна развивать предметный диалог с НАТО по вопросу утилизации устаревшего вооружения. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, открывая вторую международную конференцию "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

"Необходимо развитие предметного диалога с руководством НАТО, в том числе о контроле за списанием и утилизацией устаревшей военной продукции, в целях пресечения ее неконтролируемого выброса на рынок", - констатировал он.

Замминистра добавил, что на вооружении у террористов нередко можно увидеть оружие из стран бывшей Организации Варшавского договора и некоторых республик СССР.