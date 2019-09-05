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ВЭФ-2019

Путин пошутил, что губернаторы ДФО могут оформлять командировки в Индию для обмена опытом

Ранее индийский премьер Нарендра Моди пригласил 11 губернаторов посетить его страну
Президент РФ Владимир Путин Михаил Терещенко/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин
© Михаил Терещенко/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в шутливой манере отреагировал на озвученное премьер-министром Индии Нарендрой Моди приглашение, адресованное одиннадцати дальневосточным губернаторам, посетить Индию.

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"Для того, чтобы достичь лучших результатов от участия в этом форуме, я хотел бы пригласить всех 11 губернаторов Дальнего Востока приехать в Индию и посетить нашу страну", - сказал индийский премьер, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Модератор дискуссии, журналист Сергей Брилев, после выступления Моди поинтересовался у Путина, могут ли уже главы регионов оформлять командировки? "Пусть идут в бухгалтерию", - смеясь ответил российский президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, НарендраВЭФ-2019
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