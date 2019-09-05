Путин пошутил, что губернаторы ДФО могут оформлять командировки в Индию для обмена опытом

Колоссальный вызов и поле возможностей. Путин на ВЭФ рассказал о развитии Дальнего Востока

"Для того, чтобы достичь лучших результатов от участия в этом форуме, я хотел бы пригласить всех 11 губернаторов Дальнего Востока приехать в Индию и посетить нашу страну", - сказал индийский премьер, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Модератор дискуссии, журналист Сергей Брилев, после выступления Моди поинтересовался у Путина, могут ли уже главы регионов оформлять командировки? "Пусть идут в бухгалтерию", - смеясь ответил российский президент.