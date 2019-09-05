Путин: вопросы мирного договора связаны с обязательствами Токио перед третьими странами

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Вопрос заключения мирного договора между РФ и Японией увязан, в том числе, с обязательствами Токио перед США и другими странами. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, "есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора", которые не лежат только в плоскости двусторонних отношений Москвы и Токио. "Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами", - сказал Путин.

"Но мы действительно, и я, и Синдзо (Абэ, премьер Японии - прим. ТАСС), хотим ее [проблему мирного договора] решить, и как бы сложно это ни было, на основе Декларации 1956 года будем двигаться в направлении полноценного урегулирования всех наших отношений, будем стремиться к заключению мирного договора", - подчеркнул президент РФ.