Путин заявил, что обмен удерживаемыми между Россией и Украиной будет масштабным

"По поводу oбмена: я думаю, что он будет таким дoстаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорoшим шагом вперед, в сторону нормализации", - сказал Путин.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной будет масштабным. По его словам, это хороший шаг к нормализации отношений между странами.

По его словам, переговоры по обмену удерживаемыми лицами с Украиной близки к завершению. "Исходя из соображения гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - сказал Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.

Российский лидер предположил, что глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который присутствует на пленарной сессии ВЭФ, будет его "мучить по этому вопросу". "Знаю, что он особенно переживает за нескольких фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации, и нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, этих конкретных людей", - заметил глава российского государства.

Глава государства считает неизбежной полную нормализацию отношений Москвы и Киева. "Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы - две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил", - сказал Путин.

Говоря о ближайшей перспективе возвращения отношений с Украиной в нормальное русло, Путин заметил, что это "в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства".

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