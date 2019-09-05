Путин заявил, что Россия не против восстановления формата G8

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не против восстановления формата G8. При этом глава российского государства заявил, что РФ готова принять у себя участников этого клуба лидеров.

На Восточном экономическом форуме речь зашла о теме возвращения РФ в G8. Модератор дискуссии журналист Сергей Брилев поинтересовался у Путина, поедет ли тот на следующий саммит, если поступит такое приглашение. "Куда?" - уточнил российский лидер. И получил ответ, что следующая встреча лидеров "восьмерки" должна пройти в США.

"В свое время очередная "восьмерка" должна была состояться в России. Мы открыты, если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады", - заверил Путин.

"Если все хотят восстановить "восьмерку" - пожалуйста", - сказал президент.

При этом он подчеркнул: "Я думаю, что всем сегодня понятно, и президент [Франции Эмманюэль] Макрон совсем недавно публично сказал, что лидерство Запада заканчивается. Я не могу себе представить эффективную международную организацию, которая работает без Индии и без Китая". "Поэтому любые форматы всегда идут на пользу, это всегда позитивный обмен мнениями, даже когда он проходит на повышенных тонах, насколько я понимаю, так и было на этот раз в "семерке", это все равно полезно", - отметил российский лидер. "Поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества", - заверил он.

Саммит "восьмерки" в 2014 году должен был пройти в Сочи в июне. Однако после событий на Украине лидеры "семерки" отменили эту встречу. В конце августа нынешнего года очередная встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии прошла во Франции. На этом саммите затрагивался вопрос о возможности возвращения России в формат.