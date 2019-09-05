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ВЭФ-2019
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Путин заявил, что Турция после покупки С-400 надежно защищена

По мнению российского президента, роль Турции в мире и регионе возрастает

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Турция после покупки российского ракетного комплекса С-400 надежно защищена, ее роль в международных делах и регионе возрастает, считает президент РФ Владимир Путин.

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"Со мной недавно говорил президент Турции [Реджеп Тайип] Эрдоган. Он, реагируя на всю вот эту ситуацию (возможное присоединение России к G7 и возрождение G8 - прим. ТАСС), сказал: "А почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе?", - сказал Путин в ходе дискуссии на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Думаю, что после того как Турция теперь, после приобретения С-400, надежно защищена с неба, то, конечно, и работа Турции в таком формате была бы тоже востребована и уместна, имея в виду ее роль в международных делах и в регионе", - добавил российский лидер.

Отвечая на дополнительный вопрос модератора Сергея Брилева, правильно ли он понимает, что G20 - это и есть именно тот формат, который решает общемировые задачи, Путин выразил мнение, что на сегодняшний день это наиболее представительная международная организация, занимающаяся согласованием позиций в сфере экономики.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВЭФ-2019
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