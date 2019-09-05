Путин заявил, что Турция после покупки С-400 надежно защищена

"Со мной недавно говорил президент Турции [Реджеп Тайип] Эрдоган. Он, реагируя на всю вот эту ситуацию (возможное присоединение России к G7 и возрождение G8 - прим. ТАСС), сказал: "А почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе?", - сказал Путин в ходе дискуссии на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Думаю, что после того как Турция теперь, после приобретения С-400, надежно защищена с неба, то, конечно, и работа Турции в таком формате была бы тоже востребована и уместна, имея в виду ее роль в международных делах и в регионе", - добавил российский лидер.

Отвечая на дополнительный вопрос модератора Сергея Брилева, правильно ли он понимает, что G20 - это и есть именно тот формат, который решает общемировые задачи, Путин выразил мнение, что на сегодняшний день это наиболее представительная международная организация, занимающаяся согласованием позиций в сфере экономики.