Путин назвал очень плохой практикой задержания россиян по инициативе США

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал очень плохой практикой задержания за рубежом россиян по инициативе США и отметил, что это может быть связано с конкурентной борьбой. Об этом он сообщил, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума в четверг.

"Это очень плохая практика, она осложняют наши межгосударственные отношения. Говорю без всяких шуток, без иронии. Мы не видим часто никаких оснований для недружественных действий подобного рода. У меня есть все основания полагать, что это связано подчас и с конкурентной борьбой", - сказал Путин, комментируя вопрос о случаях задержания за рубежом россиян по инициативе американских правоохранительных органов. Он подчеркнул, что в случае задержаний, связанных с криминальными действиями, Россия ожидает от других стран сотрудничества. "Надо бы подписать соответствующие межгосударственные документы, соглашения по поводу того, как нужно действовать. Впрочем, часть этих документов существует, но они фактически не работают", - сказал Путин.

В качестве примера конкурентной борьбы российский президент привел в пример авиастроение. "У нас появляется очень хороший самолет, очень конкурентоспособный, МС-21. Он явный конкурент Boeing 737, но взяли и внесли в санкционный список изделия для производства крыла. Он никакого отношения не имеет к обороне, никакого", - объяснил Путин.