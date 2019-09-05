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Путин: Россия произведет, но не будет первой размещать запрещенные прежде ДРСМД ракеты

По его словам, заявление о том, что США готовы разместить такие ракеты в Японии и Южной Корее, "не радует" Россию
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© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия произведет, но не будет первой размещать запрещенные прежде ДРСМД ракеты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

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"Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету. Мы не будем размещать, мы произведем такие же ракеты, разумеется - в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования", - сказал Путин.

По его словам, заявление главы Пентагона о том, что США готовы разместить такие ракеты в Японии и Южной Корее, "не радует" Россию. "Это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство. Собственно говоря, это было предметом наших разговоров с премьер-министром (Японии - прим. ред.) неоднократно и до производства американцами ракет подобного рода", - добавил Путин.

"Если они [ракеты США] будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы", - сказал он. "Потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что выход США из ДРСМД является контрпродуктивным шагом, разрушает систему международной безопасности и контроля над вооружениями.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияВыход США и России из ДРСМДВЭФ-2019
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