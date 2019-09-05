МИД РФ: поднимать вопрос исключения талибов из террористических списков ООН рано

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вопрос исключения представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) из террористических списков ООН в случае успешных мирных переговоров с США пока не стоит на повестке дня. Об этом в четверг заявил журналистам замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Сейчас временно исключают из списков тех, кто участвует в переговорах, и это договоренность стран. Они [представители "Талибана"] в ооновских списках и исключить их не так просто, это вопрос года на три вперед. Не стоит спешить", - сказал он.

Санкции против "Талибана" введены Совбезом ООН в 1999 году и с тех пор несколько раз корректировались. В последний раз это происходило в декабре 2015 года, когда была принята резолюция 2255, ужесточившая меры, направленные на пресечение потоков финансирования группировки. Рестрикции ООН также включают блокировку банковских счетов членов движения и связанных с ними лиц, запрет на поездки за рубеж, а также оружейное эмбарго. В соответствии с резолюцией, любые лица и группы, которые оказывают поддержку талибам, подлежат включению в черный список.

За последний год США и талибы провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма.