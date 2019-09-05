ЦИК: на выборах в КЧР ожидается высокая конкуренция

ЧЕРКЕССК, 5 сентября. /ТАСС/. Количество кандидатов на один депутатский мандат на выборах в Народное Собрание (парламент) КЧР составляет пять человек, что является высоким показателем конкуренции для региона. Об этом журналистам рассказал в четверг член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко.

"На что хотелось бы обратить внимание - высокая конкурентность по выборам в Народное Собрание (парламент) КЧР. Зарегистрированы 270 кандидатов в депутаты парламента республики, то есть более пяти кандидатов на один депутатский мандат", - сказал Шевченко.

Он добавил, что ЦИК отслеживает все процессы подготовки и проведения выборов в единый день голосования, в частности в Карачаево-Черкесии. "На сегодняшний день в республике все высокие стандарты проведения выборов, которые были на выборах президента РФ, в полном объеме выполняются: изготовление протоколов с машиночитаемым кодом, использование КОИБ, видеонаблюдения", - сказал Шевченко.

По его словам, в регионе введены в работу новые проекты избирательной программы страны, в том числе программа "Мобильный избиратель", в рамках которой гражданин имеет возможность проголосовать не по месту прописки, а в удобном для него участке. По данным ЦИК, более 700 жителей республики участвуют в программе. Также на всех избирательных участках КЧР протокол будет выводиться в QR-кодах для более точной и оперативной передачи результатов голосования в систему, в 42 участках будут использованы современные комплексы электронного подсчета голосов КОИБ 2017.

"В помещениях всех территориальных избирательных комиссий будет осуществляться видеонаблюдение, ведь именно из ТИК протокол попадает в систему ГАС "Выборы", каждый желающий сможет наблюдать, что происходит в ТИК, онлайн", - добавил Шевченко.

В выборах в парламент Карачаево-Черкесии примут участие представители "Единой России", "Справедливой России", "Патриотов России", "Гражданской платформы", ЛДПР и КПРФ. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). Нынешний созыв парламента КЧР, в который входят 50 депутатов, был избран 4 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. В него вошли 37 депутатов от "Единой России", пятеро - от КПРФ, по три депутата от "Справедливой России" и "Патриотов России", двое - от ЛДПР.