Путин на ВЭФ пошутил о предельном возрасте пребывания в политике

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пошутил о предельном возрасте пребывания в политике, комментируя слова 94-летнего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о том, что в его стране эта возрастная планка составляет 95 лет.

Ведущий пленарной сессии Восточного экономического форума журналист Сергей Брилев поинтересовался у Мохамада, каков, на его взгляд, предельный возраст пребывания в политике. Малайзийский премьер ответил, что в его стране эта возрастная планка официально поднята до 95 лет.

"Владимир Владимирович?" - обратился ведущий к президенту России. В зале раздался смех, и после недолгого молчания Путин, которому 7 октября исполнится 67 лет, с улыбкой ответил: "Я пока не дотягиваю".

Президент России отметил, что Малайзия под руководством Мохамада превратилась в "очень интересную, развитую экономику, перспективную страну". Он напомнил, что когда Мохамад в 2003 году ушел в отставку с поста премьер-министра, "исходя из того, что он заканчивает политическую карьеру", он принял Путина у себя дома.

"Это была очень теплая встреча, я пришел домой из уважения к своему еще тогда коллеге, несмотря на то, что его карьера, как он и я тогда считали, закончена. Но с тех пор многое изменилось, но не изменилось отношение господина премьер-министра к нашей стране. Как старейшего политического деятеля в мире и одного из лидеров исламского мира, его влияние выходит за рамки его страны. Мне очень приятно, что он сохраняет такое доброе отношение к России и приехал к нам", - добавил Путин, попросив аудиторию пленарной сессии ВЭФ еще раз сердечно поприветствовать гостя аплодисментами.

Махатхир Мохамад занимал должность премьер-министра Малайзии с 1981 по 2003 год, а затем, после перерыва в несколько лет, вернулся на этот пост в 2018 году.