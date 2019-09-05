Путин предостерег Киев от "закручивания гаек" в отношении оппозиции

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от "закручивания гаек" в отношении оппозиции.

На Восточном экономическом форуме речь зашла о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает иностранное финансирование. Путин сказал, что не слышал этого заявления. "Но если оно было, то это значит, что действующие на сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента господина [Петра] Порошенко", - считает российский лидер.

По его мнению, "если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится". Путин обратил внимание на тот факт, что речь идет о парламентской оппозиции, пользующегося доверием значительного количества избирателей, что было подтверждено в ходе выборов. "Поэтому было бы странно, если бы началось какое-то "закручивание гаек" в этом смысле", - убежден президент РФ.

Путин также заметил, что представители оппозиции "не бегают по площадям, не требуют невозможного, работают в рамках Конституции, в рамках действующего закона". "На мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", - подчеркнул глава российского государства.

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук присутствует на нынешнем Восточном экономическом форуме.