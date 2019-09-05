Удары по Идлибу не будут обсуждаться на консультациях России и США в Вене

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Авиаудары США по объектам в идлибской зоне деэскалации не будут обсуждаться на американо-российских консультациях по антитеррору, которые пройдут в Вене 9 сентября. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

"Мы разбираем ситуацию в целом в Сирии, а это очень маленький частный вопрос. В повестке дня его нет. Там много вопросов", - отметил он, добавив, что подобные темы необходимо обсуждать в рамках российско-американского механизма деконфликтинга.

США нанесли удар 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. Как говорится в заявлении российского Центра по примирению (входит в Минобороны РФ) в Сирии, авиаудар привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Официальный представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США подполковник Эрл Браун со своей стороны заявил ТАСС, что операция была направлена против главарей боевиков, "ответственных за атаки, угрожающие гражданам США, их партнерам и мирным жителям".