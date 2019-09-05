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ВЭФ-2019
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Моргулов: Россия рассматривает предложение Японии о встрече глав МИД на Генассамблее ООН

Предложение будут рассматривать с учетом графика главы российского МИД Сергея Лаврова

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Москва рассматривает предложение Токио об организации на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречи глав МИД РФ и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы сейчас рассматриваем. Такое предложение - о встрече министров на Генассамблее - японская сторона сегодня сделала, будем рассматривать с учетом графика Сергея Лаврова", - подчеркнул дипломат.

Сессия Генассамблеи ООН в этом году откроется 17 сентября, 24 сентября начнутся общие прения.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияМоргулов, Игорь ВладимировичКоно, ТароВЭФ-2019
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