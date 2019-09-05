Эксперты: кампания по выборам губернатора Петербурга проходит под общественным контролем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Избирательная кампания по выборам губернатора Санкт-Петербурга подходит к завершению, она проходит без серьезных нарушений и под постоянным общественным контролем. Такое мнение в ходе экспертной конференции в пресс-центре ТАСС высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод.

"В целом, по мнению Ассоциации "Гражданский контроль", губернаторская кампания в Санкт-Петербурге прошла в рабочем режиме, без серьезных нарушений, с минимальным количеством жалоб", - сказал Брод. Он отметил, что кампания велась под постоянным наблюдением со стороны общественников, а также всесторонне освещалась в СМИ.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что впервые в Петербурге прошли предвыборные дебаты с участием всех кандидатов. Всех кандидатов, которые были зарегистрированы для участия в выборах, он охарактеризовал как авторитетных, активных людей, среди которых нет так называемых "технических кандидатов".

Активность петербуржцев

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга Станислав Еремеев сообщил о высоком уровне активности, проявленной жителями города. "Особенностью сегодняшнего момента является огромный уровень активности, проявленный жителями нашего региона. Он выражается в том, что огромное количество граждан интересуется тем, что происходит, большое число общественных организаций включилось в этот процесс", - сказал Станислав Еремеев.

Также, по его мнению, особенностью выборов в этом году стало то, что пришел запрос от общества на решение вопросов в сфере хозяйственной, социальной, культурной жизни. Кандидаты отреагировали на него, это отразилось, в том числе, в агитационных материалах.

"Это говорит о том, что мы с вами взрослеем, гражданское общество мужает, и мы прекрасно понимаем, что то, в каком состояния находится наша экология, жилищно-коммунальная сфера, что происходит в сфере образования, - это то, что сегодня волнует наших сограждан", - сказал эксперт.

Высокий уровень контроля

Председатель рабочей группы по осуществлению общественного контроля за реализацией избирательных прав граждан на территории Санкт-Петербурга, заместитель председателя Общественной палаты города Александр Вахмистров сообщил, что все мероприятия по подготовке к выборам, инициированные общественными организациями в сотрудничестве с Общественной палатой, позволят выборам - как губернаторским, так и муниципальным - пройти на достойном уровне.

"Я убежден, что все мероприятия, которые запланированы и которые выполнены, позволят обеспечить избирательное право жителей нашего города. (…) Я убежден, что все пройдет нормально, без эксцессов", - сказал Александр Брод.

Общественная палата Петербурга подготовила более 4 тыс. общественных наблюдателей на выборах. Наблюдение будет вестись как на 2268 избирательных участках в Петербурге, так и на 62 загородных участках в Ленинградской области и 15 участках в Псковской области. Присутствие наблюдателя будет обеспечено и на цифровом избирательном участке в Москве, где у петербуржцев есть возможность проголосовать на выборах губернатора.

В качестве эксперимента 8 сентября в Москве откроют 30 цифровых избирательных участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, в том числе Петербурга, где в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, в которых пройдут довыборы в Госдуму.

Общественная палата Санкт-Петербурга ранее получила право делегировать от своего лица наблюдателей на избирательные участки по выборам губернатора Санкт-Петербурга и по муниципальным выборам и подписала соглашение с 47 некоммерческими организациями, которые предложили своих кандидатов в наблюдатели, среди них "Корпус "За чистые выборы", Ассоциация "Гражданский контроль".

О выборах

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. В них примут участие самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Еще один зарегистрированный кандидат в губернаторы Владимир Бортко отказался от участия в выборах, 1 сентября горизбирком аннулировал его регистрацию, его фамилию вычеркнут из уже напечатанных бюллетеней для голосования на губернаторских выборах. Также 8 сентября Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1560 мандатов.