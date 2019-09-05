Моргулов назвал ситуацию в Гонконге внутренним делом Китая

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российская сторона не комментирует происходящее в Гонконге, так как это внутреннее дело Китая. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Это внутреннее дело Китая. Одним из принципов российско-китайских отношений стратегического партнерства и всеобъемлющего сотрудничества является невмешательство во внутренние дела друг друга. Если вы обратили внимание, в Китае никогда не комментируют внутренние дела России, а мы никогда не комментируем внутренние дела КНР", - подчеркнул дипломат.

Три месяца назад вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта об экстрадиции, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Глава местной администрации Кэрри Лам под давлением общественности неоднократно заявляла о приостановлении законопроекта, но демонстрации не утихали. В среду она официально объявила о процедуре его формального отзыва из Законодательного совета, на чем настаивали демонстранты. Впрочем, они также выдвигают еще ряд других требований, удовлетворить которые власти не соглашаются. В их числе - амнистиция всех задержанных участников уличных беспорядков без суда и следствия.