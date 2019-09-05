Путин: в ближайшее время будет совместно с Киевом объявлено о решениях по обмену

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на ногах с украинским политиком Виктором Медведчуком в кулуарах Восточного экономического форума.

"Безусловно, [вы] успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно", - сказал российский лидер.

"Огромное спасибо", - ответил Медведчук. "В Украине люди ждут, когда вы и президент Зеленский поставите точку в этом вопросе", - добавил украинский политик.

"Мы работаем над этим", - заметил Путин. В ответ на слова благодарности со стороны Медведчука глава российского государства поблагодарил своего собеседника за его усилия и пожелал ему удачного пребывания на форуме. "Приезжайте еще", - сказал президент.

Комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент РФ отметил, что по этим фигурантам у Москвы "особая позиция". "Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - подчеркнул Путин.

До этого во время беседы Медведчук рассказал о своей встрече на прошлой неделе в СИЗО "Лефортово" с Карпюком и Клыхом, отметив, что эта встреча произошла благодаря президенту РФ. "Мы вместе с моим коллегой по партии господином Рабиновичем проведали господина Карпюка и господина Клыха, это люди знаковые для Украины, они получили сроки лишения свободы, осужденные в Российской Федерации. Естественно, (есть) благодарность от родственников, потому что мы по просьбе родственников это делали, благодарность от них (Карпюка и Клыха), потому что они ощутили не только привет родины, но и то, что есть внимание, есть те люди, которые делают все для того, чтобы они были освобождены, если такая возможность когда-то появится", - сказал Медведчук.

Путин заметил, что все знают, что Медведчук уже давно занимается этой благородной, гуманитарной миссией, причем небезуспешно.

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