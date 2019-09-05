Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии Коршунову

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Италии получили консульский доступ к задержанному по запросу США в Неаполе сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александру Коршунову. Об этом сообщили в четверг ТАСС в МИД РФ.

"30 августа в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России А. Ю. Коршунов на основании международного ордера, выданного США, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Сотрудники посольства незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав российского гражданина и получили консульский доступ к задержанному".

"Ему оказывается вся необходимая помощь и юридическая поддержка, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Посольство находится на постоянной связи с представителями компетентных органов Италии, продолжая разбираться в ситуации".

Ранее представитель Ростеха сообщил журналистам, что госкорпорация разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника ОДК, ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка. Позднее в Ростехе подтвердили ТАСС, что задержанным в Италии сотрудником является директор по развитию бизнеса корпорации Александр Коршунов.