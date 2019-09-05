Список Казачьей партии сняли с выборов в Верховный хурал Тувы

ТАСС, 5 сентября. Список кандидатов Казачьей партии Российской Федерации по республиканскому избирательному округу снят с выборов в Верховный хурал (парламент) Тувы. Об этом в четверг ТАСС сообщили в региональной избирательной комиссии.

"[Сняли] Казачью партию. Решением Верховного суда РФ по жалобе ЛДПР", - сказал собеседник агентства

Подробной информацией региональный избирком не располагает, так как мотивировочная часть решения суда еще не поступила.

Сотрудникам участковых избирательных комиссий поручено вычеркнуть в бюллетенях для голосования сведения о снятом с выборов списке. В выборах примут участие кандидаты от пяти политических партий: "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России", КПРФ и "Коммунистов России".

Впервые Верховный хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года. До этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий хурал. В его состав входили Палата представителей из 130 депутатов и Законодательная палата из 32 депутатов. В действующий созыв входят 32 депутата, в том числе 30 из "Единой России" и два из "Справедливой России". Он был избран в сентябре 2014 года.

Выборы парламента Тувы пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Жители республики изберут 32 депутатов, половину из них по партийным спискам.