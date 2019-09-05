В Москве сформировали окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму седьмого созыва включает 225 человек, сообщил ТАСС в четверг член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Ранее зарегистрированный в 14-м округе кандидат Сергей Цукасов сегодня получил отказ Верховного суда в удовлетворении его жалобы на решение Мосгорсуда снять с участия в выборах. Итого в бюллетенях в единый день голосования будут представлены 225 кандидатов в Мосгордуму", - сказал Реут.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Также 57 кандидатов получили отказ, но позднее представитель партии "Яблоко" Сергей Митрохин обжаловал это решение в Мосгорсуде и был допущен к участию в выборах. Затем девять человек, включая Цукасова, выбыли из предвыборной гонки по решению суда либо самостоятельно сняв свою кандидатуру.

"Согласно законодательству, до 2 сентября включительно кандидаты в депутаты могли снять свою кандидатуру с участия в выборах. Кроме того, в отдельных случаях, указанных в Избирательном кодексе Москвы, это право продлевается до 6 сентября. На данный момент в судах не осталось на рассмотрении решений о снятии кандидатов", - пояснил Реут.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Кроме самовыдвиженцев на выборы зарегистрированы представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия","Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

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