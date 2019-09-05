Постпред РФ в ОБСЕ сообщил о росте числа стран, отозвавших признание независимости Косова

ВЕНА, 5 сентября. /ТАСС/. Квазигосударственное образование в непризнанном Косове оказалось несостоятельным. Растет число стран, отозвавших признание его независимости. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Все более очевидным становится, что квазигосударственное образование в Косове оказалось несостоятельным. Неслучайно растет количество стран, отозвавших признание его так называемой независимости", - отметил российский постпред на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

По его словам, временные власти в Приштине демонстрируют хроническое бессилие, а чаще - откровенное нежелание решать острые для жителей края проблемы. "В угоду своим политическим амбициям местные политики сделали ставку на поощрение среди косовоалбанцев радикальных настроений, главным образом за счет намеренного обострения косовского кризиса", - сказал высокопоставленный дипломат.

Выборы в Косове

Лукашевич выразил сомнение, что выборы в так называемый парламент самопровозглашенного Косова будут способствовать приходу во власть в этом регионе ответственных деятелей.

Как подчеркнул Лукашевич, косовоалбанскую верхушку продолжают раздирать межклановые распри. "За время так называемой независимости ни одно из правительств не проработало полный срок своего мандата. Бесславная участь досрочной отставки постигла и кабинет "коалиции пистолетов" во главе с бывшими полевыми командирами "освободительной армии Косова", - отметил постпред.

"Вряд ли предстоящие 6 октября выборы в парламент будут способствовать приходу во власть более ответственных деятелей", - заявил он.

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи ранее назначил досрочные парламентские выборы в самопровозглашенном образовании на 6 октября 2019 года. Решение было принято в связи с самороспуском парламента непризнанного образования, произошедшим 22 августа после ухода косовского премьера Рамуша Харадиная в отставку из-за вызова на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений на территории края в качестве подозреваемого. Процесс станет для Харадиная третьим, ранее Гаагский трибунал его дважды оправдал, хотя процесс, по данным трибунала, "проходил в атмосфере запугивания свидетелей".

25 августа первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что африканское государство Того стало 15-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косова.

В последние месяцы дипломаты Сербии и непризнанной республики Косово ведут активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны по вопросу о признании Косова. С одной стороны, в феврале глава МИД Косова заявил, что получил признание еще одного государства - Барбадоса. С другой стороны, свое признание независимости Косова отозвали Папуа - Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото, Мадагаскар, Республика Палау и др.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают менее 100 стран. Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.