Кандидат в Мосгордуму от КПРФ Видьманов раскритиковал "умное голосование"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ на выборы в Мосгордуму Александр Видьманов считает неверным подходом составление списков кандидатов в рамках технологии так называемого умного голосования, продвигаемой блогером Алексеем Навальным. Он отметил, что главным на выборах для него является список его партии.

"Касаемо каких-то списков и тех, кто их составляет. Я полностью поддерживаю [лидера КПРФ] Геннадия Зюганова, что много спекуляций идет, вычленяются фамилии и, наверное, это неверный подход. Единственный и главный список для меня - это список КПРФ", - сказал Видьманов в беседе с ТАСС, отвечая на просьбу прокомментировать появление его фамилии в списке "умного голосования".

Оппозиционеры в рамках "умного голосования" рекомендуют избирателям поддерживать на предстоящих выборах в Мосгордуму определенных кандидатов не от партии власти. Навальный призвал избирателей поддержать на выборах и Видьманова, баллотирующегося по 39-му избирательному округу (районы города Москвы: Внуково, Ново-Переделкино; поселения города Москвы: Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк). Ранее действующий депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Губенко, фамилия которого также фигурирует в списке умного голосования, заявил, что не нуждается в поддержке сторонников Навального.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Кроме самовыдвиженцев на выборы зарегистрированы представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия","Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.