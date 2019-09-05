В СПЧ попросили кандидатов в Мосгордуму вести агитацию в рамках закона

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Региональная мониторинговая рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по предстоящим выборам в Москве обратилась к кандидатам в депутаты Мосгордумы с просьбой проводить агитационные кампании в рамках законодательства. Соответствующее обращение рабочей группы поступило в ТАСС в четверг.

"РМРГ СПЧ обратилась к кандидатам в депутаты Мосгордумы с просьбой вести агитационную кампанию в строгом соответствии с законом, не нарушая установленный порядок размещения своих листовок. Одновременно представители СПЧ предложили кандидатам и их командам выступить арбитром в возможных спорах при возникновении вопросов о допустимости и возможности размещения агитации в том или ином месте", - говорится в сообщении.

По мнению РМРГ СПЧ, "война листовок" в последнюю неделю перед единым днем голосования 8 сентября стала неотъемлемым спутником выборов. "Все чаще мы получаем жалобы на агитацию кандидатов с нарушением закона. Обилие плакатов на каждом столбе формируют негативное восприятие выборов у избирателей. Безусловно, материалы, информирующие о взглядах и программе действий, должны быть, но агитационная кампания должна проходить строго в рамках избирательного законодательства и учитывать запросы москвичей на высокий уровень культуры и общественный порядок", - отметил член СПЧ, профессор ВШЭ Леонид Поляков.

В свою очередь член РМРГ СПЧ, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов подчеркнул, что в законе четко прописаны места, где кандидатам запрещено размещать печатные агитационные материалы, в частности, на культурных объектах, помещениях для голосования и на расстоянии менее 50 м от входа в помещения, где размещены участки для голосования. "Но это не значит, что весь остальной город должен утопать в агитации, которая размещается не только на информационных щитах, специально для этого отведенных, но и фасадах зданий, столбах, подъездах", - добавил Трунов.

СПЧ 8 августа принял решение о создании в 14 регионах мониторинговых рабочих групп, которые будут наблюдать за проведением выборов 8 сентября. В состав столичных мобильных групп вошли участники РМРГ СПЧ по Москве, представители профильных общественных организаций и волонтеры, а также члены молодежных московских общественных организаций.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Окончательный список зарегистрированных кандидатов включает 225 человек.