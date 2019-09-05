Постпред России в ОБСЕ сообщил, что перемирие не прекратило перестрелки в Донбассе

ВЕНА, 5 сентября. /ТАСС/. Перемирие в Донбассе способствовало деэскалации, но не прекратило перестрелки. Это констатировал в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене.

"Разделяем прозвучавшие оценки о том, что "хлебное перемирие", вступившее в силу 21 июля 2019 года, способствовало деэскалации в Донбассе. Военная напряженность, действительно, заметно снизилась. Вместе с тем ситуация далека от идеальной. Перестрелки не прекратились. Среди мирных жителей есть раненые. По-прежнему, фиксируется размещение военной техники в нарушение линий отвода, в том числе тяжелых вооружений", - рассказал Лукашевич.

Постпред обратил внимание на данные отчетов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о том, что с начала перемирия и по сегодняшний день количество отсутствующей в местах хранения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) более чем в три раза превышает аналогичный показатель у ополчения. Он также напомнил о необходимости обобщения в форме тематического отчета данных СММ ОБСЕ о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки.

Давление на наблюдателей ОБСЕ

Лукашевич также сообщил, что Россия призывает Украину воздержаться от попыток давления и угроз в адрес наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Призываем украинскую сторону воздерживаться от давления и угроз в адрес миссии и попыток воздействовать на работу ее оборудования", - отметил он на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Дипломат проинформировал, что несмотря на действующее перемирие, наблюдатели миссии продолжают работу в крайне непростых условиях. За последние две недели Вооруженные силы Украины неоднократно осуществляли меры прямого препятствия мониторингу, связанные с непосредственной угрозой жизни и безопасности наблюдателей. Лукашевич также осудил обстрелы украинскими силовиками патрулей СММ на северо-восточной окраине Коминтерново 1 и 4 сентября, когда лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.

Постпред также рассказал о том, как наблюдатели миссии с применением беспилотника осуществляли мониторинг военной активности вблизи позиций украинских военных в поселке Счастье Луганской области, а на блокпосту ВСУ от них не только потребовали удалить отснятый дроном материал в обмен на свободу передвижения, но и, по сути, незаконно удерживали в течение двух часов.